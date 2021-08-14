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Герой Советского Союза генерал-лейтенант Руслан Аушев, который в свое время прошел Афганистан, рассказал изданию «Собеседник» о нынешней ситуации в этой стране. Он отметил, что на протяжении 20 лет натовская коалиция во главе с Соединенными Штатами поддерживала покой на границах стран Средней Азии и обеспечивала безопасность России.

По словам Аушева, представители коалиции вряд ли думали о благосостоянии афганского народа. Они преследовали исключительно свои интересы. Однако в то же время они финансировали строительство дорог, оказывали медицинскую помощь, обучали местные правоохранительные органы. То есть, делали то же самое, что и СССР, чей контингент был выведен из страны в 1989 году.

России, уверен генерал, необходимо укреплять ОДКБ, чтобы избежать серьезных проблем со стороны Афганистана. Она должна оборонять границы Таджикистана и Узбекистана, не допускать появления в этих странах ни талибов (движение «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация), ни американцев, которые под видом сдерживания боевиков могут разместить в Средней Азии свои базы. Так как от ситуации в данном регионе во многом зависит спокойствие России.

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