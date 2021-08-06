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Александр Титов, экс-боец внутренних войск МВД, в рамках интервью с журналистами поведал о решающем сражении за Грозный, произошедшем в Первую чеченскую войну.

Согласно его словам, им приходилось постоянное нести дежурство в ночное время суток для удержания обороны города. Они также не позволяли боевикам уйти из него. Ветеран отметил, что летом 1996 года некоторые солдаты свели счеты с жизнью, не выдержав напряжения. Многим также приходилось искать себе еду, так как снабжение шло с постоянными обрывами.

Труднее всего российским бойцам было штурмовать площадь Минутка, являвшуюся главной целью при зачистке кварталов. В этом сражении погибло много офицеров и бойцов, отметил Титов. Он сам получил осколочное ранение, после чего больше не участвовал в боевых действиях в Чечне.

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