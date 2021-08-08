В российских СМИ напоминают, что, начиная с 1 сентября нынешнего года, граждане страны получат возможность обжаловать штрафы, полученные от ГИБДД, через сайт Госуслуг.

В настоящее время для обжалования штрафа, полученного за нарушение ПДД, необходимо было отправить заказное письмо или посетить отделение ГИБДД того района, где были наложены штрафные санкции. Вскоре это можно будет сделать удалено, причем не имеет значения, где именно было зафиксировано нарушение.

Указывается, что в ГИБДД не смогут отказать в рассмотрении жалобы. Чтобы подать ее, необходимо для начала зарегистрироваться на соответствующем интернет-ресурсе. В документе следует обязательно указать все обстоятельства инцидента и предоставить аргументы того, почему штраф является ошибочным.