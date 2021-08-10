В штабных учениях, проведенных военными США за последние годы, американские силы, как правило, терпели полное поражение в сценариях масштабных столкновений с армиями России и Китая. Как указывает американский военный аналитик Дэниел Л. Дэвис (бывший подполковник армии США, который четыре раза отправлялся в зоны боевых действий), это вскрывает глубокие проблемы с военной стратегией США в том, что касается Китая и России.

Совсем недавно получило большую известность публичное признание заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Хайтена о том, что в ходе недавних засекреченных имитационных учений войска США «с треском провалились» в борьбе с китайским вторжением на Тайвань. Как пояснил Хайтен, Китай, Россия «и все остальные в мире» интенсивно изучали наш способ ведения войны в течение последних 30 лет, но все это время американские планировщики – будь то для этой симуляции или реальных планов действий в чрезвычайных ситуациях – не модернизировали и не меняли свой подход.

В упомянутых учениях «красная команда» (американцы, которым было поручено сражаться так, как сражались бы китайцы) «взяла нас в кольцо окружения», – признал генерал Хайтен. «Они точно знали, что мы собираемся делать, еще до того, как мы это сделали».

По мнению Дэвиса, генерал, возможно, даже недооценивает, сколько энергии и внимания Китай и Россия уделяют изучению американского способа ведения войны, уже несколько десятилетий работая над созданием вооруженных сил и стратегии, предназначенных для победы над Америкой. И не похоже, чтобы Соединенные Штаты отвечали им тем же.

В противоповстанческих войнах в Ираке, Афганистане, Сирии и Африке войска США действовали против слабых и минимально боеспособных противников, которых были плохо обученные армии, практически отсутствовали авиация и ВМФ, использовались лишь устаревшие, неточные ракетные силы.

В то же время армия США уделяла лишь незначительное и эпизодическое внимание подготовке к потенциальным битвам с китайскими и российскими противниками. Такой недостаток подготовки проявится в реальном бою так же очевидно, как и в проведенной симуляции.

Дэниел Л. Дэвис считает, что военная стратегия США должна быть изменена по трем основным направлениям:

«Во-первых, нам нужно как можно быстрее и профессиональнее отказаться от многочисленных небольших войн, которые мы предпочитаем вести вокруг Ближнего Востока и Северной Африки. Фактически, все они – чистая потеря для нас, потому что они отвлекают нас от подготовки к конфликтам, которые однажды могут создать экзистенциальную угрозу для Америки.

Во-вторых, мы должны признать, что трезвый анализ и проведенное множество симуляций доказывают суровую правду: наши вооруженные силы не готовы ни доктринально, ни материально к успешной битве против Китая или России.

В-третьих, нам необходимо переориентировать нашу стратегию национальной безопасности на фактическую защиту нашей страны, а не как полицейскую силу, отправляемую для ведения войн на благо различных иностранных правительств. Это будет стоить много дешевле для оборонного бюджета и даст возможным создать и поддерживать силы, которые могли бы быть гораздо более эффективными в защите собственных интересов США.

Наши поражения в последних симуляциях китайскому или российскому военному противнику должны послужить тревожным сигналом, но в конечном счете способны привести к позитивным итогам. Если мы внесем необходимые изменения в нашу стратегию национальной безопасности, мы сможем избежать опустошения и кровопролития, способные произойти, если мы откажемся извлекать уроки и слепо вступим в битву, которую не сможем выиграть».