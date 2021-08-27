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Исследователи из Израиля выяснили, что люди становятся более страстными, когда находятся под воздействием лучей Солнца. Причиной этому является ультрафиолет.

Специалисты провели несколько опытов, в рамках которого проверили, как именно ультрафиолетовое излучение типа B влияет на мужчин и женщин. Все они проводились в лабораторных условиях и показали однозначный результат. Согласно словам биологов, показатель страсти вырос у представителей обоих полов, причем практически одинаково.

Эксперты определили, что солнечный свет оказывает влияние на функционирование эндокринной системы, которая отвечает за продуцирование половых гормонов в организме человека. Проведенный анализ крови испытуемых также показал, что ультрафиолет повышает выброс тестостерона.

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