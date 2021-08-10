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Певица и актриса Татьяна Буланова не намерена отказываться от планов избираться в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Однако, по всей видимости, Смольный имеет свои планы на это место в парламенте города.

Сегодня Буланову экстренно вызвали на заседание территориальной избирательной комиссии.

“Я разочарована тем, что слухи подтвердились, и мне действительно отказали в регистрации кандидатом в ЗакС, – прокомментировала по итогам встречи певица. – Я расстроена, но не намерена сдаваться. Знаю, что меня поддерживают десятки, даже сотни тысяч людей, знаю, что на нашей стороне Элла Памфилова. Не сомневаюсь, что мы добьемся справедливости. Я зарегистрирована в Госдуму, но хотелось бы, во-первых, справедливости, потому что отказ, мягко говоря, странный, а во-вторых, я хочу участвовать именно в выборах в ЗакС, потому как безумно люблю свой город, я фанатка Петербурга и знаю, что сумею работать на благо его жителей”.

Напомним, что территориальная комиссия №17 приняла решение об отстранении Татьяны от предстоящих выборах на основании того, что подписи кандидатки оказались “бракованными”:

“Мне немного обидно, потому что я давно могла бы уехать в Москву, но я хочу приносить своему городу пользу максимально. И очень обидно, что нам ставят палки в колеса”.

Певица рассказала, что не намерена опускать руки и продолжит бороться с “нерадивыми чиновниками”, чтобы отстаивать права тех, кто ее поддерживает:

“Я уверена, за мной стоят тысячи жителей Петербурга, чьи права я хочу защищать от нерадивых чиновников. Я кандидат в Госдуму России по 212 одномандатному округу, и в федеральном списке партии «Родина» я иду третьей. Будем бороться, будем защищать права людей”.

Также Буланова поделилась, что даже в шоу-бизнесе, несмотря на все его интриги, ей было проще.

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