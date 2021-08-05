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Издание Мishen24.ru сообщает о провокации, которую затеяли украинские десантники, участвующие в учениях в непосредственной близости от российских границ в Крыму. Они слишком уж активно отрабатывали диверсионные операции, что привлекло пристальное внимание военного ведомства РФ.

В связи с учениями российские подразделения на полуострове привели в повышенную боевую готовность. Это вполне логичное решение, так как Киев беспрестанно твердит о своем желании «вернуть Крым». И хотя шансов на это у него никаких нет, РФ все же расценивает любые чересчур активные действия у границ как попытку вторжения на полуостров.

Украинское командование заявляет о проведении плановых учений десантников. К ним были привлечены не только регулярные части, но и резервисты, что позволяет проверить их боеготовность и оценить степень взаимодействия с десантными подразделениями.

Проверка готовности к отражению контртеррористической операции, которой украинское командование объяснило повышенную активность к крымских границ – дело хорошее. Однако проводить ее можно и в других местах. Попытка же подойти максимально близко к российским рубежам – это просто очередная провокация из серии, на которую российские военные давно не реагируют.

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