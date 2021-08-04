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Белорусский оппозиционер Роман Протасевич рассказал, кому именно выгоден конфликт с Белоруссией.

Согласно его заявлению, конфликт с Белоруссией выгоден Литве. Он считает, что Вильнюс в настоящее время является не только столицей Литвы, но и белорусской политической столицей. Также Протасевич указывает на то, что в Литве находится весьма немало белорусских оппозиционных сил.

Свою точку зрения Протасевич высказал в беседе с литовском политиком Альгирдасом Палецкисом. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале политика.

Протасевич отмечает, что отношения между двумя странами напряжённые, но это противостояние может нести выгоду для правительства Литвы. Выгода это политическая, а не экономическая. Однако завершение конфликта, как он считает, будет лежать в экономической сфере, так как в Белоруссии в ближайшем времени не будет изменений, которые нужны Западу.

Недавно глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как защищал в прошлом году оппозиционеров. Свои действия он объяснил тем, что не хотел ложных обвинений в свой адрес.

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