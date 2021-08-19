Сухейль Шахин, пресс-секретарь «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ), по ошибке побеседовал с корреспондентом канала «Кан 11», транслируемого в Израиле.

Соответствующий сюжет был опубликован 17 августа, чем удивил многих израильтян. Рой Кайс, журналист из Израиля, назвал наименование канала, однако не стал сообщать, из какого именно государства он прибыл. Давая ответы на вопросы работника израильской прессы, Шахин отметил, что их движение продолжит обеспечивать защиту представителей религиозных меньшинств в стране.

Представитель группировки также отметил, что они никак не связаны с движением ХАМАС, которое контролирует сектор Газа и воюет с Израилем. Вскоре после появления данной беседы в эфире Шахин опубликовал на своей страничке в «Твиттере» сообщение о том, что не знал, с кем именно говорит. Он добавил, что отказался бы от беседы, зная эту информацию.