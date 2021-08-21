Сайлентблоки или резинометаллические шарниры используются в автомобильной подвеске не только для соединения узлов и механизмов, но и погашения шумов, вибрации, колебаний при езде по неровным дорогам. Перед тем, как купить сайлентблоки, следует ознакомиться с их видами и преимуществами.

Они бывают со вставкой из резины или полиуретана, и отличаются качественными характеристиками и сроком службы. Все большей популярностью пользуются изделия из полиуретана, несмотря на высокую стоимость по сравнению с аналогами из обычной резины.

В чем преимущества сайлентблока из полиуретана?

Главными преимуществами запчастей из полиуретана является:

морозостойкость;

продолжительный срок эксплуатации;

высокие прочностные характеристики, в том числе и на разрыв;

устойчивость к влаге и химическим веществам;

упругость;

износостойкость;

надежность и безопасность;

устойчивость к образованию плесени и др.

Кроме сайлентблоков, из полиуретана изготавливают стабилизатор втулки, который предназначен для крепления тяги к кузову и стоек к ступицам. В результате удается уменьшить шум автомобильной подвески за счет погашения колебаний и вибрации.

Свойства и особенности сайлентблоков из полиуретана

Полиуретан относится к полимерным материалам, и в процессе производства ему можно придать определенные свойства. Это альтернатива обычной резине, так как полиуретан сохраняет свои качественные характеристики при сильном морозе, воздействии ультрафиолета, агрессивных сред и др.

Полиуретан лучше резины по всем главным техническим параметрам: твердость по шкале Шора-А, предел прочности на разрыв, упругость, абразивная стойкость, эластичность, коэффициент морозостойкости и др.

Для определения степени твердости по шкале Шора производители окрашивают полиуретановые сайлентблоки в определенный цвет (красный, синий, желтый, черный и др.). Поэтому при покупке изделий из полиуретана важно обращать внимание не только на надежность производится и тип транспортного средства (модель и марка), но и форму, размер, цвет сайлентблока.

Твердость полиуретана может быть, как преимуществом, так и недостатком. С одной стороны, улучшается управляемость авто, а с другой подвеска становится жестче, поэтому все неровности на дороге сразу передаются в салон.

Каждый автовладелец самостоятельно решает, какие сайлентблоки (резиновые или полиуретановые) ему подходят. При выборе деталей следует учитывать ряд факторов, среди которых качество дорог, стиль езды, климатический пояс, модель и марка транспортного средства.

Специалисты рекомендуют менять сайлентблоки каждые 100 тысяч км пробега, но на практике этот показатель вдвое меньше. На это влияет качество дорожного покрытия, что сокращает срок службы запчасти. Поэтому требуется своевременная замена изношенных деталей на новые, что гарантирует безопасность и комфорт.