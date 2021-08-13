Владимир Познер, телеведущий и журналист из РФ, рассказал о том, появится ли в стране женщина-президент, и когда это может произойти.

Согласно словам публициста, в России во главе государства в будущем вполне может оказаться женщина. Он отметил, что на данный момент времени в стране представительницы женского пола не находятся в равном положении с мужчинами в социальном и политическом плане. Однако журналист указал на тот факт, что россиянки в последнее время все чаще занимают высокопоставленные должности в компаниях и госорганах.

По этой причине он не исключает появление женщины-лидера. Кроме того, Познер уверен, что свидетелями данного события смогут стать уже представители нынешнего поколения. Он добавил, что поддерживает подобную идею, так как считает женщин «более сговорчивыми и менее агрессивными».