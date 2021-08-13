читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Познер, телеведущий и журналист из РФ, рассказал о том, появится ли в стране женщина-президент, и когда это может произойти.

Согласно словам публициста, в России во главе государства в будущем вполне может оказаться женщина. Он отметил, что на данный момент времени в стране представительницы женского пола не находятся в равном положении с мужчинами в социальном и политическом плане. Однако журналист указал на тот факт, что россиянки в последнее время все чаще занимают высокопоставленные должности в компаниях и госорганах.

По этой причине он не исключает появление женщины-лидера. Кроме того, Познер уверен, что свидетелями данного события смогут стать уже представители нынешнего поколения. Он добавил, что поддерживает подобную идею, так как считает женщин «более сговорчивыми и менее агрессивными».

Вам может понравиться

Путина заподозрили во встрече с ряжеными чиновниками вместо настоящих рабочих с завода

Владимир Путин, российский лидер, мог встретиться с переодетыми в спецформу чиновниками вместо настоящих рабочих с промышленного предприятия. Данный инцидент произошел в Башкортостане. Башкирские власти при этом отрицают все обвинения, заявляя,

В Ярославской области из-за бюрократических проволочек может исчезнуть крупнейший приют для бездомных животных

В Ярославской области общественники помогают приюту, который рискует остаться без электричества. В Ярославле существуют два приюта для бездомных животных. Один из них – благотворительный фонд помощи животным «Вита», который сейчас

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китай для наблюдения за учениями

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай для наблюдения за совместными учениями России и Китая. Как сообщается, в Китае началась активная фаза учений «Сибу/Взаимодействие -2021». Маневры организованы на полигоне
  • Анна
  • 12.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 августа – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 13 августа – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 13 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 13 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Армавир: погода, 13 августа – небольшой дождь, до 27 °C |