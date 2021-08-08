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Константин Хоманов, терапевт из РФ, раскрыл особенности постковидного синдрома у людей, которые переболели «дельта»-штамом COVID-19.

Медик отметил, что у выздоровевших пациентов наблюдается изменение голоса и продолжительное воспаление слизистых носа и глотки. У переболевших также зачастую возникает апатия, проблемы с памятью, падение продуктивности и неисчезающая усталость. Нельзя также забывать о стандартных для коронавируса побочных эффектах вроде пропажи обоняния и болевых ощущениях в мышцах.

Согласно словам эксперта, подобные последствия возникают как у молодых, так и у пожилых пациентов. Однако новый вариант инфекции чаще всего заражает молодежь, поэтому постковидный синдром начал проявляться у новых категорий граждан. Хоманов добавил, что нередко у них обнаруживаются проблемы с иммунитетом и дыханием.

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