Эксперты Popular Mechanics рассказали о необычной американской субмарине с «лыжами», созданной из-за флота СССР. Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Речь идет о сверхсекретной подлодке Parche, построенной около 48 лет назад для прослушивания кабелей связи, проложенных Советским Союзом по морскому дну для отдачи приказов своему атомному флоту. Чтобы оснастить субмарину всем необходимым оборудованием, ее было решено удлинить почти на 30 метров. Она была также оснащена дополнительным люком внизу для спуска подводников.

Однако главной особенностью подводной лодки стали особые лыжи, которые выполняли функцию тормозов, позволяя Parche «зависеть» прямо над коммуникационной сетью для ее прослушивания. Она была списана в 2004 году и заменена еще более совершенной подлодкой. Хоть ее и не посылали на боевые миссии, однако она смогла завоевать огромное количество наград.