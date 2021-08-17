Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политологи во время беседы с журналистами «Ленты.ру» отметили в РФ может увеличиться террористическая активность из-за захвата власти в Афганистане боевиками «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

По мнению Алексея Леонкова, эксперта по военным вопросам, нельзя доверять людям, которые в стране официально признаны террористами. Он уверен, что попытки наладить взаимоотношения с новыми властями Кабула приведут к серьезным последствиям. Специалист напомнил о судьбе людей, которые доверились боевикам, сложив оружие, а затем все равно были приговорены судом к казни.

Борис Юлин, военный историк, считает, что действия «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) могут оказать значительное влияние на страны Средней Азии, подорвав тем самым позиции России. Однако он уверен, что это не повлияет на частоту терактов в стране. Эксперт также заявил, что любые переговоры с террористами являются «позором и нонсенсом».

Вам может понравиться

Telegram-канал «Рыбарь»: правительственная армия Афганистана развалилась в рекордные сроки

Армия правительства Афганистана развалилась за три месяца после того, как боевики движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) начали активное наступление. Как отмечает автор Telegram-канала «Рыбарь», боевики начали активное наступление
  • Анна
  • 15.08.2021
  • читать 1 минуту

CNN: в аэропорту Кабула военнослужащий из США получил огнестрельное ранение

На канале CNN, сославшись на собственные источники, отметили, что в аэропорту Кабула военнослужащий из США был ранен из огнестрельного оружия. Отмечается, что на территории воздушной гавани, где все еще идет

Ветераны НАТО прокомментировали захват власти в Афганистане боевиками

Ветераны НАТО, которые проходили службу на территории Афганистана, возмущены тем, что власть в этой стране была захвачена «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Одна из собеседниц издания USA Today, супруг
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 17 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 августа – ясно, до 21 °C | Королев: погода, 17 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C |