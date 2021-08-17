Политологи во время беседы с журналистами «Ленты.ру» отметили в РФ может увеличиться террористическая активность из-за захвата власти в Афганистане боевиками «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

По мнению Алексея Леонкова, эксперта по военным вопросам, нельзя доверять людям, которые в стране официально признаны террористами. Он уверен, что попытки наладить взаимоотношения с новыми властями Кабула приведут к серьезным последствиям. Специалист напомнил о судьбе людей, которые доверились боевикам, сложив оружие, а затем все равно были приговорены судом к казни.

Борис Юлин, военный историк, считает, что действия «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) могут оказать значительное влияние на страны Средней Азии, подорвав тем самым позиции России. Однако он уверен, что это не повлияет на частоту терактов в стране. Эксперт также заявил, что любые переговоры с террористами являются «позором и нонсенсом».