Михаил Погребинский, эксперт по вопросам политики из Украины, отметил, что Соединенные Штаты намерены поменять лидера Украины, так как Владимир Зеленский растерял былую популярность.

Согласно его словам, действующий украинский президент имеет ряд претензий к американским властям, и это им не нравится, поэтому они ищут более управляемого кандидата на должность главы государства. Он считает, что Вашингтон сейчас присматривается к Дмитрию Разумкову, спикеру Верховной Рады, который кажется им «более вменяемым политиком».

Политолог добавил, что Зеленский идет по пути предыдущих лидеров – Петра Порошенко и Виктора Ющенко, так как все чаще начал говорить о «тысячелетней истории страны» и называть РФ ее главным врагом. Однако, по мнению Погребинского, все это представляет собой обычное мифотворчество.