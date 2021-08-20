В информагентстве Politico отметили, что Афганистан с большой вероятностью станет региональным рынком для продажи оружия, произведенного в Соединенных Штатах.

Авторы материала отмечают, что американские военные оставили в этой ближневосточной стране большое количество своего вооружения, перешедшее «Талибану» (террористическая группировка, запрещенная в России), когда он захватил власть в государстве. Помимо огнестрельного оружия боевики могли получить беспилотные летательные аппараты, винтокрылые машины Black Hawk, военные внедорожники и боевые самолеты A-29.

На территории Афганистана также осталось немало блокпостов, в которых была размещена американская техника. В будущем они тоже будут взяты под контроль террористами. В Пентагоне при этом не могут назвать точную стоимость оставленного вооружения. Журналисты отмечают, что всего за 2 года США вложили в оснащение и обучение правительственных войск около 83 миллиардов долларов.