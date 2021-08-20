читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве Politico отметили, что Афганистан с большой вероятностью станет региональным рынком для продажи оружия, произведенного в Соединенных Штатах.

Авторы материала отмечают, что американские военные оставили в этой ближневосточной стране большое количество своего вооружения, перешедшее «Талибану» (террористическая группировка, запрещенная в России), когда он захватил власть в государстве. Помимо огнестрельного оружия боевики могли получить беспилотные летательные аппараты, винтокрылые машины Black Hawk, военные внедорожники и боевые самолеты A-29.

На территории Афганистана также осталось немало блокпостов, в которых была размещена американская техника. В будущем они тоже будут взяты под контроль террористами. В Пентагоне при этом не могут назвать точную стоимость оставленного вооружения. Журналисты отмечают, что всего за 2 года США вложили в оснащение и обучение правительственных войск около 83 миллиардов долларов.

Вам может понравиться

Патрушев заявил о продолжении попыток США продвинуть в российскую власть своих агентов

Николай Патрушев, секретарь российского Совбеза, во время беседы с журналистами отметил, что Соединенные Штаты продолжают осуществлять попытки по внедрению своих агентов во власть в РФ. Согласно его словам, огромное количество

Чиновники могут подыгрывать комбинатам соцпита на торгах

В Липецке поставщик социального питания «Столичная кулинарная компания» сумел дважды победить на одних и тех же торгах. Комбинат выиграл два тендера на поставку питания в 12 школ города. Данный результат

Талибы попросили ООН остаться в Афганистане и продолжить гуманитарную миссию

Рамиз Алакбаров, представитель ООН в Афганистане, отметил, что «Талибан» (террористическая группировка, запрещенная в России) попросил организацию не покидать страну, чтобы продолжить оказание гумпомощи ее населению. Согласно его словам, между ООН
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Королев: погода, 20 августа – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 29 °C |