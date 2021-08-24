Петербург – город, как в кино

Город стал излюбленной локацией кинематографистов со всего мира.

В Петербурге стартовал уникальный кинопроект. Российские мастера объединят усилия со студий Болливуда Yash Raj Films для съемок шпионского боевика. Пока он носит рабочее название «Производство 70». Это первый зарубежный проект, получивший государственную субсидию от Минэкономразвития и Российского экспортного центра (РЭЦ) в рамках федеральной программы рибейтов.

Город на Неве всегда вдохновлял деятелей искусства. Его образ запечатлен в романах, стихах, и, конечно же, в кино. Для ценителей прогулок по знаковым местам туроператоры даже составляют специальные киномаршруты. Так, популярностью пользуются туры по местам съемок фильма «Брат», сериалов «Преступление и наказание», «Бандитский Петербург» и другим. К сожалению, сетуют эксперты, некоторые попавшие в кадр объекты рискуют остаться только на кинопленках.

Что снимают в Петербурге?

Улицы Петербурга буквально пропитаны историей, недаром они признаны частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому здесь нередко экранизируют исторические романы. Хотя большую часть съемок «Союза спасения» проводили в павильонах с применением технологии «хромакей», некоторые из них сняты в настоящих локациях, таких как Дворцовая площадь, Юсуповский дворец, Петропавловская крепость, Михайловский замок.

Кроме того, петербургские улицы – отличные декорации для экранизации литературной классики. Ведь именно тут жили и писали многие авторы, здесь же они селили своих персонажей. Так, в доме по набережной канала Грибоедова проживала жертва героя романа «Преступления и наказания» Федора Михайловича Достоевского, Алена Ивановна. Произведение было экранизировано еще в советское время, а последняя его киноверсия в виде сериала вышла в 2007 году.

«Лихие 90-е» невозможно не ассоциировать с «Бандитским Петербургом» – это не просто сериал, а буквально целое направление в кинематографе. Мрачновато-депрессивная атмосфера, сложные герои и их судьбы, разворачивающиеся на фоне событий, которые еще живы в памяти старшего поколения. Один из самых известных фильмов об этом времени – криминальная драма «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Маршрут по локациям, ставшим фоном данной киноленты, пролегает по Васильевскому острову, Петроградскому району и городскому центру.

Но, несмотря на окутывающую город дождей атмосферу, фильмы о Петербурге могут повеселить. Здесь снято немало известных комедий, и в первую очередь – «Невероятные приключения итальянцев в России». Также можно вспомнить комедию с оттенком мелодрамы о кризисе среднего возраста «Осенний марафон», и другие. Конечно же, в Северной столице нашлось место и фильмам о любви. Веселые, грустные, задумчивые и динамичные, но об этом самом прекрасном чувстве – к близким, детям, и к самому Петербургу. Это такие ленты, как «Питер. Лето. Любовь», «В ожидании чуда», «Гороскоп на удачу», «Питер FM».

Любимые локации режиссеров



Витебский вокзал – одно из наиболее часто попадающих в кадр мест. Именно на него прибывает герой «Брата» Данила, который едет к своему старшему брату Виктору Багрову. Также его можно заметить в кинокартинах «Вокзал для двоих», «Анна Каренина», «Гибель империи», «Белая гвардия».

Известные «кинодома»: Доходный дом графа М. П. Толстого («Вам и не снилось», «Бандитский Петербург», «Зимняя Вишня», и др.), Доходный дом Кондратьева («Лето»), Доходный дом Рерберг («Дуэлянт»).

Съемки сериала по роману «Преступление и наказание» проходили в здании бывшего Императорского конюшенного ведомства, уже на тот момент (2006 год) пустующего. В его стенах оборудовали комнату Сони Мармеладовой и каморку Раскольникова. К сожалению, в нынешнее время туда не пускают даже съемочные группы – постройка слишком обветшала, и находиться там опасно. В 2010 году городские власти объявили о намерении отдать памятник архитектуры федерального значения инвестору для реконструкции, но этого так и не произошло. Сегодня здание закрыто баннерами. Инвестор для реализации проекта так и не выбран, даже примерных сроков начала работ не установлено. Пока на архитектурный ансамбль, который без срочного ремонта может совсем разрушиться, можно полюбоваться разве что в кино.

Нередко работу съемочных групп могут наблюдать жители Васильевского острова. О нем даже снят сериал, который так и называется: «Васильевский остров». Съемки около десятка известных фильмов прошли на Петроградской стороне. А музей-заповедник «Петергоф» кинематографисты облюбовали еще чуть ли не век назад. В его залах даже есть экспозиция с костюмами широко известных актеров: Михаила Боярского, Евгения Леонова, Алисы Фрейндлих. В Петергофе снимали «Соломенную шляпку», «Тартюфа», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», и многие другие знаменитые киноленты.

Что сейчас?

Помимо индийского боевика, релиз которого намечен на конец следующего года, в Петербурге сейчас снимают несколько ожидаемых киноновинок. Так, в конце августа – начале сентября в ряде локаций Петербурга будут снимать сцены для фильма «Воланд». Драма сюжетно переосмысляет произведение М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Выход картины запланирован на 2022 год.

Кроме того, в Петербурге будет снимать известная американская киностудия Netflix. Еще в июле компания приступила к работе над сериалом «Анна К» по мотивам романа Льва Толстого. Однако его сюжет перенесут в наши дни: Анна Каренина будет женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Главную роль в сериале сыграет Светлана Ходченкова, в роли мужа Анны Карениной выступит Федор Бондарчук. Фоном для событий станут набережная канала Грибоедова и улица Некрасова.