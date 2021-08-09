Соединенные Штаты не собираются признавать ответственность за массовую гибель японцев во время бомбежек Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Об этом рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По его словам, с момента катастрофы прошло уже 76 лет, а изменений в этом направлении со стороны США не произошло и не предвидится в будущем. Кроме того, эксперт напомнил, что западные государства, в первую очередь Соединенные Штаты, пытаются переписать историю, поэтому в Японии даже стали считать, что СССР виноват в бомбардировках.

«Проблема не только в США, но и в руководстве Японии, которое не требует от американцев извинений. В этом вопросе между японцами и американцами сложилось своеобразное согласие: США не стремятся извиняться за свои действия, но и руководство Японии ни разу не потребовало принести подобные извинения и не подняло вопрос о компенсациях», — заявил Перенджиев.

Как отметил эксперт, откровенная антироссийская истерия, которая сейчас наблюдается в Японии из-за Курильских островов, отвлекает общественное мнение жителей этой страны от реальной трагедии — бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Подобные маневры могут быть направлены на то, чтобы впоследствии обвинить во всем СССР и, соответственно, Россию.

Напомним, ровно 76 лет США скинули плутониевую бомбу «Толстяк» на город Нагасаки, что привело к гибели около 80 тысяч человек. Тремя днями ранее, 6 августа 1945 года, атомная бомба также была сброшена на Хиросиму. В результате действий Соединенных Штатов погибли более 200 тысяч японцев.

В настоящее время Токио является ключевым партнером Вашингтона, однако США до сих пор не принесли официальных извинений за действия, которые можно расценивать как преступление против человечности.