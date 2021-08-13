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Российским водителям перечислили доработки в конструкции транспортных средств, из-за которых инспекторы ГИБДД могут отказать в постановке авто на учет.

В СМИ напоминают, что, начиная с 1 июля нынешнего года, в России начал действовать новый ГОСТ, согласно которому автомобилистам необходимо обязательно сертифицировать любые незаводские системы. Был также размещен список данного оборудования. В него были добавлены кузовные накладки, спойлер и зеркала, а также насадки на трубу и литые диски большого диаметра.

В перечне нештатного оборудования также оказались измененные бамперы, дополнительное освещение, мощные колонки и модифицированная подвеска. Автовладельцам для постановки доработанного автомобиля на учет нужно будет вначале пройти тесты в спецлаборатории и взять там сертификат.

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