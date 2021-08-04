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Соединенные Штаты провели очередной эксперимент с искусственным интеллектом, демонстрирующих способность ИИ предсказывать будущее. Британское издание Daily Mail рассказало, что программное обеспечение научилось оценивать обстановку на несколько дней вперед и на основании полученной информации выдавать прогнозы по атакам на уязвимые объекты.

В последнем и самом крупном эксперименте GIDE 3 принимали участие 11 боевых подразделений американских ВС. Искусственный интеллект обрабатывал данные, полученные разведкой Соединенных Штатов, а также сведения, представленные гражданским населением. Это позволило заглянуть в будущее и обеспечить армии США возможность планировать упреждающие операции на основе прогнозов ИИ.

Следующие испытания должны состояться уже следующей весной. Их планируют совместить с крупными учениями американских войск, что позволит оценить возможности искусственного интеллекта в условиях, максимально приближенных к боевым.

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