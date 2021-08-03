Накануне, 2 августа, на брифинге медиагруппы “Патриот” журналист и учредитель издания «Сенсаций.Нет» Александр Фролов озвучил мнение, что патриотические движения имеют сильные позиции в Санкт-Петербурге.

В прямом эфире “Патриота” состоялся брифинг, в ходе которого обсуждались самые яркие события прошлой недели, особенно предстоящие выборы в Госдуму и Законодательное Собрание Петербурга. На встрече присутствовали представители СМИ из различных регионов, в частности Александр Фролов, озвучивший мнение, что у патриотических движений “довольно сильные позиции в Санкт-Петербурге”.

Сегодня лицом патриотического фронта Северной столицы можно назвать партию “Родина”, которую некоторые СМИ и политологи неоправданно окрестили “малой партией”, непонятно на что ссылаясь. Однако если обратиться к истории политической организации, то у ее истоков можно увидеть советника президента Сергея Глазьева и руководителя “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина.

Сегодня среди кандидатов партии – герой России и ветеран Афгана Андрей Богатов, руководитель ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, общественный деятель и предприниматель Александр Колос и известный футболист Дмитрий Булыкин. Хоть последнего и сняли с выборов по необоснованному решению ЦИК.

По мнению Александра Фролова, учредителя издания “Сенсаций.Нет”, “Родина” может стать отдушиной для лоялистов и консерваторов Петербурга, которые составляют 29% от общего числа избирателей: “На данный момент единственной патриотически настроенной оппозицией можно назвать кандидатов от “Родины”.

Он поделился, что “родинцы” являются альтернативой для тех, кто не хочет выбирать из “старой четверки”: “Справедливая Россия”, “Единая Россия”, ЛДПР и КПРФ.

Также Фролов отметил, что оппозиция в Петербурге выражена довольно слабо:

“Есть три заметных оппозиционных личности в Санкт-Петербурге – Оксана Дмитриева, Борис Вишневский и Максим Резник. Первая свою кандидатуру не выставила, второй идет в Госдуму, третьего с выборов сняли, ему светит уголовное дело по нехорошей статье. И вот вся оппозиция ушла куда-то уже до выборов”.

Александр Фролов полагает, что Санкт-Петербург уже не такой либеральный, каким его считают. Если бы было наоборот таких, как Вишневский, было бы больше.

Эксперты в студии медиагруппы высказались, что “Родина” на сегодняшний день осталась единственной партией, традиционной для российских патриотов.