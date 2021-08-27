Группа палеонтологов смогла обнаружить в Египте окаменелые останки кита, который ранее не был известен науке и обладал четырьмя конечностями.

Данный кит жил около 43 000 000 лет назад и мог выбираться на сушу. В длину он достигал 3-х метров и имел большие челюсти, с помощью которых мог охотиться и поедать крупную добычу, например, крокодилов или млекопитающих. Специалисты решили назвать его Phiomicetus Anubis, то есть в честь древнеегипетского божества Анубиса.

Абдулла Гоара, один из авторов исследования, отметил, что этот предок китов является активным хищником, поэтому его можно считать богом смерти для многих животных, проживавших возле него. Он добавил, что череп этого древнего существа имел почти такие же формы, как у головы бога, напоминающей шакалью,