читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа палеонтологов смогла обнаружить в Египте окаменелые останки кита, который ранее не был известен науке и обладал четырьмя конечностями.

Данный кит жил около 43 000 000 лет назад и мог выбираться на сушу. В длину он достигал 3-х метров и имел большие челюсти, с помощью которых мог охотиться и поедать крупную добычу, например, крокодилов или млекопитающих. Специалисты решили назвать его Phiomicetus Anubis, то есть в честь древнеегипетского божества Анубиса.

Абдулла Гоара, один из авторов исследования, отметил, что этот предок китов является активным хищником, поэтому его можно считать богом смерти для многих животных, проживавших возле него. Он добавил, что череп этого древнего существа имел почти такие же формы, как у головы бога, напоминающей шакалью,

Вам может понравиться

Романтические чувства людей усиливаются под воздействием солнечных лучей

Исследователи из Израиля выяснили, что люди становятся более страстными, когда находятся под воздействием лучей Солнца. Причиной этому является ультрафиолет. Специалисты провели несколько опытов, в рамках которого проверили, как именно ультрафиолетовое

Анализ ДНК останков женщины возрастом 7300 лет указал на новый тип древнего человека

В ходе анализа ДНК останков женщины, жившей на острове Сулавеси примерно 7,3 тысячи лет назад, исследователи заметили у нее родство с денисовцами и восточноазиатские корни, то есть они открыли новый

Ученые впервые наблюдали взаимодействие между молекулами воды на атомном уровне

Группа исследователей из Швеции и Соединенных Штатов впервые смогли наблюдать за движениями связей водорода в молекулах воды. Для этого специалисты использовали сверхбыструю электронно-дифракционную камеру. Они напомнили, что именно благодаря данным
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 27 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 августа – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 августа – небольшой дождь, до 21 °C | Королев: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск: погода, 27 августа – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C |