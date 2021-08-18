Команда исследователей из Соединенных Штатов смогла обнаружить наличие связи между сигналами головного мозга, отвечающими за память, и уровнем сахара в крови.

Специалистам удалось определить, что сигналы нервных клеток, расположенных в мыслительном органе и занимающихся фиксированием воспоминаний, выполняют функции и за пределами мозга. Они получили эти данные во время опытов с крысами, на которых были установлены глюкометры. Ученые заметили, что в ходе всплеска ряби в гиппокампе грызунов у них начал падать уровень сахара.

Эксперты также следили за мозговыми волнами крыс, используя электроды, интегрированные в гиппокамп мозга. Однако они все еще не знают, как именно сигналы, которые отвечают за формирование памяти, оказывают влияние на показатель сахара в крови. Им также предстоит выяснить, происходят ли аналогичные процессы в организме человека.