Подводные лодки, на которые Россия делает ключевую ставку в возможной мировой войне, смогут обеспечить ей победу всего одним несложным маневром, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. В статье подчеркивается, что речь идет о подразделении подводного флота, который занимается глубоководными исследованиями.

Так, субмарина АС-31 может погружаться на глубину до 6 тысяч метров. Этого вполне достаточно, чтобы добраться до кабеля, просто валяющегося на дне океана. Если его перерезать, связь между Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом будет разорвана и Россия сможет брать их чуть ли не голыми руками.

Кроме того, РФ с помощью своих подлодок может просто подключиться к кабелю и получить любую необходимую информацию. Даже самую секретную. На ее основе она построит либо оборонительную, либо наступательную стратегию, которая поможет одержать уверенную победу.

Авторы издания отмечают, что кабели на дне океана – это тонкий волосок, на котором держится судьба и Европы, и США. Причем ни у Вашингтона, ни у Брюсселя нет пока ни единого средства защитить его от глубоководных российских субмарин.