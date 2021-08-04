читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подводные лодки, на которые Россия делает ключевую ставку в возможной мировой войне, смогут обеспечить ей победу всего одним несложным маневром, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. В статье подчеркивается, что речь идет о подразделении подводного флота, который занимается глубоководными исследованиями.

Так, субмарина АС-31 может погружаться на глубину до 6 тысяч метров. Этого вполне достаточно, чтобы добраться до кабеля, просто валяющегося на дне океана. Если его перерезать, связь между Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом будет разорвана и Россия сможет брать их чуть ли не голыми руками.

Кроме того, РФ с помощью своих подлодок может просто подключиться к кабелю и получить любую необходимую информацию. Даже самую секретную. На ее основе она построит либо оборонительную, либо наступательную стратегию, которая поможет одержать уверенную победу.

Авторы издания отмечают, что кабели на дне океана – это тонкий волосок, на котором держится судьба и Европы, и США. Причем ни у Вашингтона, ни у Брюсселя нет пока ни единого средства защитить его от глубоководных российских субмарин.

Вам может понравиться

В Новосибирской области около 1300 беременных женщин переболели коронавирусом

В Новосибирской области более 1300 беременных перенесли коронавирус. Об этом сообщает главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков. Как отмечается, женщины в положении входят в группу риска по тяжёлому течению коронавируса. Так,
  • Анна
  • 04.08.2021
  • читать 1 минуту

В США испытали робота BeBot, созданного для уборки пляжей

Американский робот BeBot от компании Poralu Marine разработан, чтобы упростить задачу людям, которые занимаются уборкой пляжей. Перемещаясь по песку, он тщательно просеивает его, удаляя все инородные тела и оставляя за

Летчик итальянский ВВС на F-35 опозорился после “издевательств” над российским Ан-12

Истребитель F-35, принадлежащий итальянским ВВС, попытался перехватить над Балтийским морем российский транспортник Ан-12, однако сам попал в не очень приятную ситуацию, пишет китайское издание Baijiahao. Авторы поясняют, что итальянский летчик
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 4 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 32 °C |