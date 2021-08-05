В пакистанской провинции Пенджаб зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. И в этом бы уже не было совершенно ничего удивительного, если бы медики не обнаружили, что патоген, спровоцировавший пандемию, мутировал в очередной раз. Они заявили о появлении штамма «Эпсилон», который несет в себе новые угрозы для человечества, пишет автор издания The National Interest Тревор Филсет, публикацию которого представляет портал Discover 24.

Появился этот вариант коронавируса не вчера и даже не позавчера. С 5 марта текущего года его зафиксировали в 34 странах мира. Больше всего, по заявлениям специалиста, от него страдает Нью-Йорк, где «Эпсилон» уверенно занимает второе место сразу после «Дельты».

Новый штамм обладает двумя ключевыми особенностями. Он не столь заразен, как «Дельта», поэтому многие о нем ничего не слышали до сих пор. Однако его стремительное распространение, как мы уже знаем по другим штаммам – это лишь вопрос времени. Вторая особенность заключается в устойчивости вируса ко всем существующим сегодня вакцинам.

По словам ученых, уже успевших провести кое-какие исследования, мутация изменяет тот самый рецепторный фрагмент генетического кода, который проникает в клетки человеческого организма. Поэтому вакцины далеко не всегда «видят» патоген и не могут сформировать иммунитет против него. Специалисты уверены, что именно «Эпсилон» станет угрозой для всех, кто уже прошел процедуру вакцинации. Но продолжают настаивать на ее важности. Также они утверждают, что в отдельных случаях иммунизация все же позволяет не допустить заражения и этим вариантом вируса.

Возвращаясь в Пакистан, автор публикации сообщает, что там пандемия вспыхнула отнюдь не из-за «Эпсилона», а из-за «Дельты». Властям пришлось действовать быстро и вводить локдаун за локдаунов сперва в Пенджабе, а затем и в провинции Синд на юге страны. В настоящий момент планируется закрыть крупные магазины и рынки, запретить на время культурные и религиозные мероприятия в больших городах Пакистана. Ограничения вступают в силу уже в ближайшую субботу.