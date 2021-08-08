Мария ванн Керкхове, представитель ВОЗ, в рамках беседы с журналистами отметила, что новые штаммы COVID-19 начнут обозначать названиями созвездий в случае нехватки букв греческого алфавита.

Согласно ее словам, в организации серьезно обдумывают вариант с созвездиями. Ранее они планировали использовать имена божеств из мифологии Древней Греции, однако позднее от данной идеи было решено отказаться. Специалист считает, что по причине дальнейшей мутации коронавирусной инфекции греческого алфавита может не хватить для обозначения всех новых штаммов, способных ускорить распространение болезни.

Окончательное решение по наименованиям ВОЗ объявит уже «совсем скоро». Керкхове отметила, что на данный момент времени юридическая команда и группа специалистов тщательно проверяют все предложения, чтобы выбрать наиболее подходящие из них.