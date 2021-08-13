Автопроизводитель Honda из Японии принялся за дорожные испытания кроссовера CR-V следующей генерации. В профильном издании Motor1 отмечают, что тесты проходят на немецких дорогах.

Указывается, что массовое производство новинки для авторынка Европы должно будет начаться в следующем году, а для американских покупателей – еще через один год. От текущей версии модели обновленный вариант будет отличаться более крупными габаритами, а также иной радиаторной решеткой, более узкими передними фарами и большим воздухозаборником, установленным в нижнюю область бампера.

Если же говорить о моторной линейке, то новое поколение получит только гибридные силовые установки. Позднее компания собирается выпустить версию, оснащенную одними лишь электрическими двигателями. Пока что неизвестно, получит ли новое поколение комплектацию с 3-м рядом кресел.