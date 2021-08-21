Норвегия подписала обновленное соглашение о безопасности с Россией, которое добавило усовершенствованные протоколы для мер по предотвращению столкновений с высокой степенью риска между самолетами и военно-морскими судами в регионе Крайнего Севера. Об этом сообщает Defense News.

Обновленное соглашение включает новые усовершенствования существующего Соглашения о морских инцидентах (INCSEA) между двумя странами. «Реальность такова, что мы наблюдаем рост военной активности в окрестностях Норвегии на Крайнем Севере. Россия увеличила свою активность, и вооруженные силы Норвегии также усилили свое присутствие», – заявил по этому поводу Франк Бакке-Йенсен, министр обороны Норвегии.

Обновленный договор охватывает операции военно-морских кораблей и военных самолетов за пределами территориальной водной границы в 12 морских миль. Протоколы этого соглашения также применяются к «запрещенным действиям» с участием частных и коммерческих морских судов и гражданских самолетов.

Трансграничное соглашение также включает новые процедуры прозрачности, связанные с коммуникациями при устранении рисков «опасного сближения» и других опасных ситуаций. К ним относятся запреты и процедуры связи для военно-морских кораблей и военных самолетов. INCSEA определяет, какие информационные каналы должны использоваться в различных ситуациях риска.

У Норвегии 122 миль (196 км) границы с Россией. Свой первый INCSEA Норвегия и Россия подписали в 1990 году.

По словам Бакке-Йенсена, расширенная военная деятельность на Крайнем Севере сделала важным пересмотр INCSEA, чтобы укрепить его функционирующие механизмы для обеспечения большей безопасности между вооруженными силами двух стран. «Военные технологии развивались и продолжают развиваться. Обновленное соглашение будет способствовать снижению риска возникновения опасных ситуаций при одновременном повышении общей стабильности на Крайнем Севере», – сказал Бакке-Йенсен.

INCSEA представляет собой одну из основных форм приграничного сотрудничества между Норвегией и Россией. Военное сотрудничество между двумя соседями значительно изменилось после присоединения Крыма Россией в 2014 году. Вплоть до этого времени Норвегия и Россия, в том числе ее Северный флот, регулярно проводили совместные военно-морские учения в Баренцевом и Норвежском морях. В связи с ситуацией вокруг Крыма Норвегия вместе с другими странами-членами НАТО приостановила большинство форм военного сотрудничества с Россией.