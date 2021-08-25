читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Избирком не принял агитационные материалы кандидата в Госдуму певицы Татьяны Булановой.

Упорство в борьбе чиновников с певицей перестает вписываться в рамки любой логики. Территориальный избирком дважды отказал кандидату в регистрации ее кандидатом в Законодательное Собрание. При этом Буланова идет еще и в Государственную Думу, и заниматься агитацией имеет полное законное право. Чиновники Петербурга всеми доступными способами лишают ее такой возможности.

Избирательная кампания для партии “Родина”, от которой выдвигается певица, с самого начала пошла с осложнениями. Агитационные материалы кандидатов под разными предлогами не размещали на городских площадках. Татьяна Буланова записала видеообращение к Элле Памфиловой и попросила ЦИК вмешаться и восстановить в правах кандидатов и избирателей. После этого заявления она получила первый отказ в регистрации в ЗакС. В настоящее время юристы Булановой готовятся подавать заявление в суд на действия избиркома Петербурга.

Вам может понравиться

Депутат Рады Кива: Зеленский хочет возвратить Крым из-за своей квартиры

Илья Кива, украинский парламентарий, отметил, что Владимир Зеленский, лидер Украины, решил провести саммит «Крымская платформа» из-за своей жилплощади, расположенной в Крыму. Согласно его словам, Зеленский зол на то, что у

В США рассказали о “наглом” маневре российской подлодки вблизи Аляски

Аналитик Калеб Ларсон рассказал о «наглых» манёврах России вблизи Аляски. Об этом сообщается издание The National Interest, пересказ статьи предоставляет ПолитРоссия. По словам Ларсона, в США всё сильнее беспокоятся из-за
  • Анна
  • 23.08.2021
  • читать 1 минуту

В Military Watch оценили заявление Путина о лидерстве России в авиации

Президент России Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями правящей партии «Единая Россия» представил лидерство российской военной авиации в мире как некий «безоговорочный» факт. Американское военное издание Military Watch
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C |