Избирком не принял агитационные материалы кандидата в Госдуму певицы Татьяны Булановой.

Упорство в борьбе чиновников с певицей перестает вписываться в рамки любой логики. Территориальный избирком дважды отказал кандидату в регистрации ее кандидатом в Законодательное Собрание. При этом Буланова идет еще и в Государственную Думу, и заниматься агитацией имеет полное законное право. Чиновники Петербурга всеми доступными способами лишают ее такой возможности.

Избирательная кампания для партии “Родина”, от которой выдвигается певица, с самого начала пошла с осложнениями. Агитационные материалы кандидатов под разными предлогами не размещали на городских площадках. Татьяна Буланова записала видеообращение к Элле Памфиловой и попросила ЦИК вмешаться и восстановить в правах кандидатов и избирателей. После этого заявления она получила первый отказ в регистрации в ЗакС. В настоящее время юристы Булановой готовятся подавать заявление в суд на действия избиркома Петербурга.