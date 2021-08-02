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Немецкие пользователи в комментариях под новостью на портале Die Zeit, посвященной очередному антироссийскому выпаду Джо Байдена, посоветовали американскому лидеру перестать вести себя как ковбой перед Россией.

Ранее президент США отметил, что у Владимира Путина, лидера РФ, имеются большие проблемы, так как российская экономика держится лишь на «ядерных ракетах и нефти». Один из читателей немецкого информагентства напомнил Байдену, что американцы обладают лишь «сланцевым газом, долларом и атомными бомбами». Он добавил, что если расчеты за нефть перестанут осуществляться в долларах, то инфляция в Штатах будет выше, чем в Зимбабве.

Некоторые комментаторы напомнили, что почти 20 процентов всего ядерного топлива, потребляемого американскими АЭС, поступают из России. Пользователи также раскритиковали Байдена за некомпетентность, отметив, что в рамках переговорах глупо кидаться «ковбойскими фразами».

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