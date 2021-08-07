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Уже с момента выявления первых случаев заражения коронавирусом ученые взялись за его изучение. Это принесло своих плоды – были разработаны вакцины, а также способы борьбы с инфекцией. Кроме того, исследования продолжают предоставлять экспертам все новую информацию к размышлению. Издание The Guardian рассказывает, как на протяжении нескольких последних месяцев изменились взгляды ученых на 4 основных области знаний о заболевании.

К примеру, изначально считалось, что маски способны защитить только окружающих от носителя коронавируса. Однако совсем недавно выяснилось, что они могут предотвратить заражение здорового человека. Так как задерживают немалую часть аэрозоля с частицами патогена.

Профессор Джулиан Хискокс отмечает, что сперва считал наиболее действенной мерой борьбы с Covid мытье рук, а сейчас изменил своем мнение. Так как качественная маска, хорошо закрывающая лицо, способна значительно уменьшить количество вдыхаемого аэрозоля.

Мытье рук вообще считалось главным способом уберечься от коронавируса. На этом фоне даже выросли продажи разнообразных антисептических средств. Однако в настоящий момент ученые уверены, что заражение в основном происходит через аэрозоль. Хотя тщательное мытье рук все же остается одной из ключевых рекомендаций ВОЗ.

Еще одна область – это характер течения болезни. В прошлом году было установлено, что коронавирус поражает только дыхательные пути. Но сегодня очевидно, что он способен атаковать и другие органы – печень, почки, желудок и прочие. Особенно опасна «длительная форма» инфекции, которая длится более 2 месяцев. Она может поражать сердце и мозг человека, провоцировать образование тромбов.

Доктор Джулиан Танг рассказывает еще об области, которая относится к бессимптомным носителям коронавируса. С апреля Великобритания проводит бесплатные тесты для тех людей, которые боятся перепутать имеющиеся у них симптомы простуды с коронавирусной инфекцией. Но до этого момент подобной возможности не было. Что по мнению специалиста и спровоцировало всплеск заболеваемости в стране.

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