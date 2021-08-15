Если флагманский истребитель пятого поколения России будет произведен в достаточных количествах, и к тому же будет способен нести гиперзвуковые ракеты, это станет представлять серьезную угрозу для ВВС США и стран НАТО. Военные эксперты The National Interest (NI) не исключают такой вариант развития событий, поскольку оценили сценарий прямого боестолкновения Су-57 с американским F-35 как нереалистичный. Представляем перевод публикации NI.

По мере того как российский истребитель-невидимка Су-57 запускается в серийное производство, американское экспертное оборонное сообщество будет вынуждено пересмотреть сложившееся единодушное мнение том, о что флагманский истребитель пятого поколения России не будет производиться в достаточных количествах, чтобы представлять серьезную угрозу, либо это случится очень долгое время спустя.

При этом полное стратегическое значение Су-57 еще не раскрыто. Так, в более ранних сообщениях предполагалось, что истребитель будет совместим с вариантом гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» с ядерной боеголовкой и дальностью 2000 км, представленной президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.

Но в свете продолжающейся военной напряженности между Россией и НАТО – и надвигающейся угрозы катастрофической эскалации, которую она влечет – стоит изучить, как Су-57 соотносится с нынешним модельным рядом истребителей ВВС США. В частности, как Су-57 будет конкурировать с флагманом ВВС США F-35?

Само собой разумеется, мы должны надеяться, что никогда не узнаем этого на практике, учитывая, что трудно представить какой-либо возможный контекст для воздушного боя между двумя истребителями, кроме немыслимого сценария полномасштабной войны между Россией и НАТО.

Следует добавить, что для такого эксперименты – редкая роскошь в бою. Одинокий F-35 и Су-57, сражающиеся в ближнем бою, создают захватывающий сюжет романа Тома Клэнси, но не имеют ничего общего с тем, как ведутся войны в 21 веке. От потенциального присутствия противовоздушных систем до весьма вероятного присутствия других ближайших истребителей, огромное количество неизвестных переменных чрезвычайно усложняет моделирование того, как будет развиваться воздушный бой между двумя истребителями.

Тем не менее, здесь есть несколько постоянных факторов. Во-первых, совершенно очевидно, что F-35 немедленно попытается выйти из боя по той простой причине, что он не был разработан для операций по завоеванию господства в воздухе, для этого предназначены истребители F-22 Raptor, которые должны его сопровождать. В 2014 году бывший тогда командующим ВВС США генерал Майк Хостидж сказал: «Если я не сохраню жизнеспособность парка F-22, флот F-35, откровенно говоря, не будет иметь никакого значения. F-35 не создавался как платформа для завоевания превосходства воздухе, ему обязательно нужен в поддержку F-22».

F-35 был разработан как ударный истребитель, который проникает в воздушное пространство врага, чтобы поразить жизненно важные объекты или инфраструктуру, а также выступая в роли «разыгрывающего» в воздушных атаках, который генерирует динамическую картину поля боя с помощью бортовых датчиков и передает ее ближайшим дружественным подразделениям.

Между тем, Су-57 специально создан для выполнения задач по обеспечению превосходства в воздухе в сражениях с высокой интенсивностью, и его технические характеристики соответствуют этой задаче. Когда дело доходит до чистой аэродинамики, есть несколько категорий, в которых Су-57 (при условии, что он поставляется с собственным двигателем «Изделие 30», а не более слабым АЛ-41Ф1 из опытных образцов) превосходит F-35. Важнее всего отметить, что он летает значительно быстрее – с максимальной скоростью 2 Маха по сравнению с 1,6 Маха F-35, может похвастаться более надежным вооружением ближнего действия и был разработан, чтобы отдать приоритет сверхманевренности перед передовыми функциями малозаметности.

F-35 сохраняет лидирующую позицию в своем общем наборе средств скрытности, которые он, скорее всего, будет использовать для уклонения от Су-57 до того, как последний войдет в зону эффективной атаки. Тем не менее, степень, в которой F-35 может использовать свое преимущество малозаметности, зависит от обстоятельств боя.

Что все это значит?

В гипотетическом случае схватки «1-на-1», ближнего воздушного боя между F-35 и Су-57 без второстепенных средств или каких-либо других промежуточных переменных, трудно представить, как Су-57 может проиграть. Но еще труднее по политическим, техническим и стратегическим причинам, о которых говорилось выше, представить жизнеспособный сценарий для развертывания такого рода столкновения.