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Жестокое нападение миротворцев на жителей Обо потрясло народ ЦАР.

Жители Центральноафриканской Республики были шокированы ожесточенным нападением миротворцев на город Обо, которое «голубые каски» пытались представить как атаку боевиков. Около ста человек открыли огонь по безоружным местным жителям, на защиту которых встал офицер правительственной армии FACA. Миротворцы убили его и попытались скрыть этот факт, однако его опознали сослуживцы.

Жители ЦАР и ранее призывали ООН вывести миротворцев из страны, поскольку те откровенно сотрудничают с боевиками. Сейчас градус напряженности достиг максимальной отметки. Население Обо выражает готовность самостоятельно противостоять миротворцам, которые угрожают жизни горожан.

Власти надеются на усиление правительственной армии, которое поможет стабилизировать ситуацию в городе. Бойцы вооруженных сил ЦАР проходят подготовку у российских инструкторов. Россияне, которых Запад связывает с «ЧВК Вагнера», помогли повысить эффективность центральноафриканской армии, которой теперь могут гордиться граждане страны.

Граждане ЦАР выходят на митинги с требованием вывести миротворческую миссию ООН с территории страны.

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