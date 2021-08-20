На сайте Microsoft уже доступен для загрузки ICO-образ новейшей операционной системы Windows 11 Insider Preview Build 22000.132. Он позволяет установить ОС на компьютеры, отвечающие системным требованиям, а также познакомиться с новым интерфейсом и функциональностью.

Сообщается, что программа установки операционной системы получила целый ряд изменений, поэтому уже с самого начала пользователям будут интересны новые опции. Представители Microsoft призвали владельцев совместимых ПК делиться своими впечатлениями о Windows 11, оставлять комментарии, жалобы и предложения.

В настоящий момент загрузить образ операционной системы могут только участники программы Windows Insider Preview. Версия для всех пользователей должна появиться к концу текущего года. Напомним, что презентация ОС состоялась 24 июня.