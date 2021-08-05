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Окраины Донецка и Горловки этим утром были обстреляны со стороны украинских вооруженных сил с использованием артиллерийских установок. В результате несколько жилых домов получили повреждения.

В местных СМИ сообщили, что украинские силовики ударили по поселениям сегодня, 5 августа, в утренние часы. Взрывы привели к повреждению водопровода и обесточиванию одного из населенных пунктов, который прилегает к Горловке. Значительный ущерб получили гаражи, бытовые строения и 4 жилых здания.

Информация о пострадавших или погибших опубликована не была. Представители СЦКК отметили, что все их попытки использовать координационные инструменты для установления перемирия остаются незамеченными. Ополченцы при этом нанесли ответный удар по позициям ВСУ, находящимся в окрестностях Красногоровки.

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