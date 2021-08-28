Представители концерна Airbus сообщили, что совместно со швейцарскими исследователями они собираются вырастить искусственные органы и образцы ткани человека на МКС.

Основу для соответствующего опыта планируется отправить на орбитальную станцию в ходе грядущей операции по снабжению космонавтов. Результаты прибудут на планету в октябре текущего года. Кора Тиль, швейцарский биолог, отметила, что на Земле не получится создать полноценные органоиды без подготовки специального каркаса, а в космосе подобных трудностей не возникает из-за отсутствия гравитации.

Под органоидами понимаются копии органов, выращиваемые с использованием стволовых клеток. Они представляют значительный интерес для фармацевтических организаций, так как дают возможность ставить опыты на тканях человека. С помощью них можно также заменять поврежденные элементы органов.