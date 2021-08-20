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В ОАК отметили, что на разработку и изготовление прототипа российского истребителя Су-75 Checkmate было потрачено около 30 000 000 долларов.

Согласно их словам, они пока не могут назвать точную стоимость боевого самолета. Вначале нужно дождаться момента, когда стартует его массовое производство. Однако ранее отмечалось, что экспортная версия воздушного судна будет продаваться не дороже, чем за 35 000 000 долларов. Его сборка будет осуществляться на авиационном предприятии, расположенном в городе Комсомольск-на-Амуре.

Официальная демонстрация новинки состоялась на мероприятии МАКС-2021. Речь идет об истребителе пятой генерации, оснащенном множеством современных комплексов и электроникой. Он сможет летать со скоростью до 2 Махов на высоте до 17 000 метров. Его первый тестовый полет намечен на 2023 год.

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