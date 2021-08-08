Поэт и музыкант написал стихи о предвыборной кампании в Петербурге. Его внимание привлек эпизод с негласным распоряжением Смольного не позволить Булановой получить статус кандидата в ЗакС.

Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях стихи, к которым прикрепил видеообращение Булановой к председателю ЦИК Элле Памфиловой.

Певица попросила главу Центризбиркома отправить в Петербург комиссию для расследования всех случаев с признаками нарушения выборного законодательства.

Бессменный лидер группы «Ленинград» в стихах называет ситуацию «избирательным куражом» и жалеет Буланову.

В избирательном забились кураже.

Что Панфилова? Как без усов Беглов.

Таня, ты ведь взрослая уже,

Мячик сдут, им не забить голов.

Он утонет, как подлодка Курск.

Ты в смятении, что видно по лицу.

Выбрали они давно тот курс…

Движутся на полном к (используется нецензурное слово, рифмующееся с «лицу»)

В конце стихотворения нецензурное слово повторяется, а заканчивается творение Шнурова на злобу дня строкой: «А за Питер, да, до слез обидно».