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Вакцинация – это не праздный визит в медицинское учреждение за справкой или за другим документом. Это реальный шанс спасти свою жизнь, который ни в коем случае нельзя откладывать на потом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что в последнее время количество желающих сделать прививку существенно выросло, что радует медиков, которые мечтают победить Covid-19 и вернуться, наконец, к нормальное работе.

Также министр отметил, что почти 40 процентов россиян после вакцинации ведут дневники самонаблюдения. Благодаря этому специалисты получают большой объем данных о воздействии препаратов на организм, анализируют их для дальнейших исследований по вакцинам.

По словам Мурашко, летом, когда коронавирус несколько сдает позиции, самое благоприятное время для вакцинации. Поэтому россияне, которые никак не решаться сделать прививку, должны не откладывать, а идти в медицинское учреждение.

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