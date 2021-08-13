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Анна Маляр, замруководитель Минобороны Украины, отметила, что с украинской спортсменкой Ярославой Магучих была проведена беседа после ее совместного фото с гражданкой РФ Марией Ласицкине на Олимпийских играх в Токио.

Она также призвала людей перестать травить легкоатлетку в сети Интернет. Замминистра оборонного ведомства отметила, что Магучих состоит в украинской армии, а ее поведение на Олимпиаде связано с излишним проявлением эмоций. Маляр добавила, что спортсменка осознает, что «война между Украиной и РФ продолжается» и гордится тем, что является бойцом ВСУ.

Сотрудница министерства также заявила, что никто не вызывал Магучих «на ковер», а встреча с ней прошла в обычной обстановке. Маляр отметила, что появившаяся ранее информация в Сети является «очередным вбросом со стороны России».

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