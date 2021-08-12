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В Чехии стартовала программа замены старых военных внедорожников УАЗ-468Б советского еще производства на новые пикапы Toyota Hilux. Последние также станут альтернативой для Land Rover Defender, закупленных Минобороны после окончания холодной войны и распада Варшавского договора.

Поставки Toyota Hilux в Чехию будут осуществляться польской компанией GLOMEX Military Supplies. Она привезет 1200 новейших японских внедорожников к 2025 году. Кроме того, компания возьмет на себя проведение работ по обслуживанию и ремонту машин. Первые 65 автомобилей поступили 10 августа.

Toyota Hilux с двигателем мощностью 150 лошадиных сил имеет колесную формулу «четыре на четыре», поэтому отлично подходит для езды по пересеченной местности. В кабине может поместиться пять военнослужащих.

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