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В информационном агентстве Military Watch отметили, что бронебойного снаряда с обедненным ураном, выпущенного из американского танка M1 Abrams, будет недостаточно для уничтожения Т-14 «Арматы», разработанной в РФ.

Авторы материала отмечают, что российская боевая машина обладает отличной броней, а все члены ее экипажа находятся в хорошо защищенной капсуле, установленной не в башне, а в центре техники. Основные функции при этом выполняет электроника. Поэтому она способна выдержать самые различные атаки, включая выстрел с использованием снаряда из обедненного урана.

Эксперты также указывают на тот факт, что Т-14 обладает новейшей активной защитой «Афганит», обеспечивающей танк круговой обороной от гранат, ракет и снарядов. Проведенные тесты продемонстрировали ее возможность перехватывать урановые ядра. Раньше считалось, что это невозможно. Для уничтожения снарядов, летящих на скорости до 1700 метров в секунду, эта система использует небольшие минометы, установленные на корпусе.

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  • 25.08.2021
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