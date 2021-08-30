В информагентстве DailyMail отметили, что Кэти МакКоллум, мать одного из бойцов вооруженных сил США, скончавшегося в ходе взрывов в воздушной гавани Кабула, назвала Джо Байдена, американского лидера, «полоумным».

В рамках встречи с другими семьями погибших солдат женщина отметила, что ее двадцатилетний сын намеревался возвратиться домой, желая побыть с супругой и увидеть рождение своего ребенка. Она добавила, что теперь из-за этого «слабоумного куска дерьма» он мертв.

Ранее глава американского государства осуществил незапланированную поездку в Делавэр для участия в мероприятии по чествованию тринадцати солдат, которые были убиты боевиками из ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Всего от взрывов погибли примерно двести человек.