Свое мнение о ситуации, складывающейся в последние дни в Афганистане, в эфире радиостанции «Комсомольская правда», высказал ученый-социолог Максим Шугалей.

По мнению эксперта, быстрая смена режима в Афганистане обусловлена тем, что гражданам этой страны оказались чужды, навязываемые им западные ценности. Тем не менее, по словам ученого, ситуация в Афганистане затрагивает и интересы России из-за географической близости двух государств.

«Американское марионеточное правительство сдуло из Афганистана вслед за выводом войск. Сработал эффект сжатой пружины. Западные ценности, мягко говоря, не близки местному населению, поэтому талибан пользуется в Афганистане большой популярностью», – заявил Шугалей.

Максим Шугалей обратил внимание слушателей, что сегодня движение «Талибан» (террористическая организация запрещенная в РФ) имеет мало общего с тем образом, который ему сделала пресса. Просто кому-то очень выгодно при помощи манипуляций представить новую афганскую власть в неприглядном свете.

В качестве примера социолог привел тиражируемые фотографии «жертв» смены режима в Афганистане и обратил внимание на их однотипность.

Социолог призвал не делать скоропалительных выводов и дать новой афганской власти время, чтобы проявить себя. По его мнению, «Талибан» действительно заинтересован в наведении порядка на территории страны и в интеграции в мировую политику.

По словам Максима Шугалея, он хотел бы посетить Афганистан и лично оценить обстановку в этой неспокойной стране.