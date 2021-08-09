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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число людей, которые принимали участие в протестах, является для него неожиданностью.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента в августе 2020 года и длились около полугода. Как заявила оппозиция, итоги выборов были сфальсифицированы. В ответ на протесты власти применили силу.

Лукашенко заявил, что на пике в протестах, согласно подсчётам сотрудников правоохранительных органов, приняли участие около 47 тысяч человек. Такое количество является для Лукашенко неприятной неожиданностью, также он заявил, что весьма расстроен, что столько людей приняли участие в этих акциях.

Президент республики отметил, что организовали эти протесты националисты, которые были обескуражены поражением на выборах. Ядро этих националистов, по словам Лукашенко, составляют фашисты. Он также считает, что многие участники протестов вышли на них из любопытства.

Недавно мы сообщали, что в Конгрессе США задумались над организацией международного суда над Александром Лукашенко. Однако на данный момент из-за поддержки России это невозможно.

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