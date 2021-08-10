Александр Лукашенко, белорусский лидер, в ходе пресс-конференции принял сотрудницу СМИ из Соединенных Штатов за жительницу Белоруссии.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь главы государства, отметила, что задать свой вопрос Лукашенко пока что не удалось ни одному из работников региональной прессы страны, поэтому предложила сделать это сотруднице информационного агентства «Минска правда». После этого президент Белоруссии при выборе следующего журналиста обратился к девушке, сидевшей в первых рядах.

Лукашенко назвал ее «девушкой из регионов». В действительности ею оказалась уроженка США Валерии Хопкинс, которая представляла на мероприятии издание The New York Times. Ранее появилась информация о том, что белорусский лидер поставил новый рекорд по продолжительности пресс-конференции, которая продлилась около 495 минут.