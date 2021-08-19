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Сергей Лавров, глава МИД РФ, отметил, что боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) пока что не имеют контроля над всеми районами Афганистана.

Согласно его словам, РФ поддерживает намерение группировки провести диалог с другими политическими силами, присутствующими в этом ближневосточном государстве. Он добавил, что в Афганистане необходимо провести «общенациональные переговоры, в которых должны принять участие все стороны.

Отмечается, что боевикам все еще пытаются противостоять на территории провинции Панджшер. В одном из ее ущелий находятся войска афганского вице-президента, сопротивляющиеся террористам. Лавров заявил, что с помощью диалога можно будет создать официальное правительство, которое займется разработкой договоренностей при поддержке афганского народа.

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