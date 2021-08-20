Городской избирком удовлетворил жалобу Ольги Герасиной из партии «Новые люди» на решение ТИК №7 об отказе в регистрации в ЗакС, восстановив ее на выборах в парламент Петербурга. Произойти это могло потому, пишут СМИ, что Герасина входит в «схему баланса сил», созданную губернатором Александром Бегловым совместно с вице-губернатором Александром Бельским.

«Схема баланса сил» была разработана задолго до начала избирательных кампаний в Северной столице, выдвигают версии журналисты. По данной «схеме» претендовать на места в ЗакСе могут лишь кандидаты от согласованных партий. Для ее реализации Смольный задействовал административный ресурс и ГИК под руководством Натальи Чечиной.

Таким образом, благодаря «схеме баланса сил» происходит «зачистка» города от «нелояльных» Смольному кандидатов. И ее существование привело к множеству нарушений, необоснованным отказам в регистрации или спорному восстановлению кандидатов.

Так, например, Ольга Герасина считается «кандидатом Бельского». Она была «поставлена» в 17-й округ для создания конкуренции Денису Четырбоку – по версии СМИ, «приближенному» спикера Закса Вячеслава Макарова. Предполагалось, что у политика в Городской избирательной комиссии был согласован от ЗакСа «свой» человек – Марина Жданова. Ее присутствие якобы ставило под угрозу участие в выборах Герасиной. Однако, когда был поднят вопрос об отмене решения ТИК по Герасиной, Жданова выступила в поддержку этой инициативы.

В СМИ обратили внимание, что поддержка со стороны Ждановой стала поводом для агрессии петербургского парламента и отзыва ее кандидатуры из Горизбиркома. Правда, городская комиссия протокольно подтвердила полномочия Ждановой. Произошедшее свидетельствует о значительном перевесе влияния Смольного над ресурсами Макарова, отмечают журналисты.

Игнорируя позицию федцентра и ЦИК по проведению прозрачных выборов, Смольный взял курс на делегитимацию избирательных процессов. Глава города Беглов и вице-губернатор Бельский открыто показывают намерения провести «своих» кандидатов в парламент Петербурга. По этой причине жалоба Герасиной была рассмотрена и удовлетворена, тогда как аналогичная жалоба от члена партии «Родина» Татьяны Булановой все еще находится в «подвешенном» состоянии.

Пока «Новые люди» и РПСС проходят регистрацию без каких-либо трудностей, партиям «Яблоко», «Родина» и «Партии Роста» чинятся препятствия на всем пути избирательной кампании. Последствия использования админресурса Смольным будут видны уже на этапе подсчета голосов.

Ранее во время заседания городского парламента депутат Андрей Васильев обратился к президенту России Владимиру Путину и главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой взять под личный контроль ситуацию, возникшую вокруг выборов в ЗакС Петербурга.