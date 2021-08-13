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Автопроизводитель Pininfarina из Италии анонсировал свой первый гиперкар с электромоторами, получивший название Battista. Показанное авто было окрашено в черный цвет.

Отмечается, что на машине установлено сразу 4 мощных электрических двигателя (для каждого колеса). Их совокупная мощность составляет 1,9 тысячи «лошадок». Они способны развить крутящий момент в размере 2,3 тысячи Нм. Эти силовые агрегаты получают электроэнергию от аккумулятора емкостью 120 кВт*ч.

До первой «сотни» данный электромобиль может разогнаться всего за пару секунд, что делает его одним из наиболее быстрых электрокаров на планете. Его максимальная скорость составляет 350 километров в час. На одном заряде Battista может проехать около 450 километров. На машине также установлены кресла Pilota, обшитые черной кожей.

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