Владимир Бенедиктов, командующий российской Военно-транспортной авиацией, рассказал об основных особенностях модифицированных самолетов Ил-76МД-90А.

Согласно его словам, если учесть все технические характеристики новых воздушных судов, то можно рассчитать, что боевой потенциал ВТА с ними вырос не менее чем на 30 процентов. Модернизированный вариант обладает огромной подъемной тягой, поэтому может нести на своем борту до трех БМД-4М.

Российский военный отметил, что эти уникальные самолеты дадут возможность значительно повысить эффективность Воздушно-десантных войск. В СМИ напоминают, что новые воздушные транспортники созданы на базе Ил-76МД. Они обладают повышенным сроком службы, а их двигательная тяга составляет четырнадцать с половиной тонн.